В ДТП в Рязанском районе пострадали трое детей
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В Рязанском районе столкнулись две легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария случилась в понедельник, 11 октября, примерно в 7:30 на автодороге «Спас-Клепики — Рязань». На трассе столкнулись автомобили Wortex и KIA Optima.
Пострадали трое детей, которые находились в первом автомобиле.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее на этом же месте произошло массовое ДТП.