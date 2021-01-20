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Видео: касимовский журналист обвинил главу города во лжи губернатору
На онлайн-встрече с губернатором Любимов озвучил вопрос местной жительницы, которая пожаловалась на скопление мусора на перекрестке улиц Советской и Восточной. Она спросила, почему мусор не убирается. Авдеев ответил, что в этом месте есть мусорный контейнер и отходы ежедневно вывозятся.

Касимовский журналист Дмитрий Детинов заявил, что глава города Игорь Авдеев обманул губернатора Николая Любимова во время онлайн-встречи. Об этом Детинов сообщил в ролике на YouTube.

На онлайн-встрече с губернатором Любимов озвучил вопрос местной жительницы, которая пожаловалась на скопление мусора на перекрестке улиц Советской и Восточной. Она спросила, почему мусор не убирается.

Авдеев ответил, что в этом месте есть мусорный контейнер и отходы ежедневно вывозятся.

По словам Детинова, «ситуация не поменялась». Он отметил, что свалка не ликвидирована, а ветки лежат на этом месте «месяца два-три».

«Настолько было неприятно это слушать. Очень много было задано вопросов, а ответов мы не услышали», — отметили в ролике.