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Жители десяти рязанских улиц остались без света из-за аварии
Аварийно-восстановительные работы на воздушных сетях уже идут, сообщили в мэрии.

В четверг, 14 января, на десяти рязанских улицах отключили свет. Аварийно-восстановительные работы на воздушных сетях уже идут, сообщили в мэрии.

Без света остались следующие улицы:

  • Касимовское шоссе;
  • Касимовский переулок;
  • Окская;
  • Кальная;
  • Панферовский переулок;
  • Быстрецкая;
  • Боголюбова;
  • Белинцкого;
  • Муромское шоссе;
  • Солотчинское шоссе.

Предполагается, что подачу электричества восстановят до 18:30.