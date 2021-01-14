Жители десяти рязанских улиц остались без света из-за аварии
Аварийно-восстановительные работы на воздушных сетях уже идут, сообщили в мэрии.
В четверг, 14 января, на десяти рязанских улицах отключили свет. Аварийно-восстановительные работы на воздушных сетях уже идут, сообщили в мэрии.
Без света остались следующие улицы:
- Касимовское шоссе;
- Касимовский переулок;
- Окская;
- Кальная;
- Панферовский переулок;
- Быстрецкая;
- Боголюбова;
- Белинцкого;
- Муромское шоссе;
- Солотчинское шоссе.
Предполагается, что подачу электричества восстановят до 18:30.