«РМПТС» оштрафовали из-за завышения платы

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства стало заявление ООО «Планета Техно». Согласно нему, МУП «РМПТС» выставляет завышенную плату за тепловую энергию.

«РМПТС» оштрафовали из-за завышения платы за тепло. Об этом сообщило рязанское управление ФАС.

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства стало заявление ООО «Планета Техно». Согласно нему, МУП «РМПТС» выставляет завышенную плату за тепловую энергию.

Специалисты установили, что «Планета Техно» по договору оказывает собственникам магазинов услуги по управлению и эксплуатации этими помещениями.

Отмечается, что нежилые помещения располагаются в многоквартирном доме, не оборудованном общедомовым прибором учета тепловой энергии, в самих помещениях же счетчик имеется. Несмотря на это, теплоснабжающая организация выставляет собственникам счета за тепло, рассчитанные по нормативам потребления.

По закону, в многоквартирных домах должны быть общедомовые приборы учета.

«Если собственники жилых помещений до установленной даты не оборудуют дом коллективным прибором учета, обязанность по оснащению возлагается на организации, которые осуществляют снабжение соответствующим ресурсом, в рассматриваемом случае такая обязанность возложена на МУП „РМПТС“», — пояснили антимонопольщики.

Таким образом, уклоняясь от установки общедомового прибора учета тепловой энергии, МУП «РМПТС» не обеспечило право собственников нежилых помещений на определение фактического объема потребляемого ресурса по прибору учета.

12 января МУП «РМПТС» признали виновной по части 1 статьи 14.31 КоАП и назначили штраф в размере 281 250 рублей.

Постановление не вступило в силу.