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Вильфанд пообещал «иссиня-черные» морозы
Вильфанд отметил, что на прогностической карте аномалия закрашивается иссиня-черным цветом, синим цветом — отрицательные аномалии. «Посинеют» Северо-Запад, центральная часть страны, Поволжье, Урал и юг Западной Сибири.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что большую часть Европейской России, а также юг Западной Сибири ждут сильные морозы. Об этом передает РИА Новости.

Вильфанд отметил, что на прогностической карте аномалия закрашивается иссиня-черным цветом, синим цветом — отрицательные аномалии.

«Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода», — сказал специалист.

По его словам, «посинеют» Северо-Запад, центральная часть страны, Поволжье, Урал и юг Западной Сибири. Вильфанд добавил, что последний раз такие похолодания наблюдались пять лет назад. Такие показатели считаются ниже нормы на 7-10 градусов, что особенно необычно для европейской части страны, сказал синоптик.

По словам Вильфанда, минимума температуры достигнут в конце рабочей недели — в пятницу и субботу, холода будут усиливаться с каждым днем.