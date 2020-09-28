В ДТП с трактором под Рязанью пострадал мужчина

ДТП произошло в пятницу, 25 сентября.

В ДТП с трактором под Рязанью пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, ДТП произошло в пятницу, 25 сентября, на трассе Рязань — Спасск около поселка Дубровичи.

32-летний мужчина на «десятке» двигался в сторону областного центра и врезался в трактор, за рулем которого находился 44-летний водитель.

В аварии пострадал водитель «десятки», который обращался за медпомощью.