В ДТП с трактором под Рязанью пострадал мужчина
ДТП произошло в пятницу, 25 сентября.
В ДТП с трактором под Рязанью пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительной информации, ДТП произошло в пятницу, 25 сентября, на трассе Рязань — Спасск около поселка Дубровичи.
32-летний мужчина на «десятке» двигался в сторону областного центра и врезался в трактор, за рулем которого находился 44-летний водитель.
В аварии пострадал водитель «десятки», который обращался за медпомощью.