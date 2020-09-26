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Число умерших рязанцев от коронавируса выросло до 50
Всего число заболевших в регионе 8013.

В Рязанской области за сутки от коронавируса скончался один человек, общее число умерших выросло до 50.

По состоянию на субботу, 26 сентября, в Рязанской области зарегистрировали 40 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Еще 39 положительных тестов находятся на подтверждении регионального минздрава.

Всего число заболевших в регионе 8013. За сутки выздоровели 21 человек, с начала пандемии — 6 681.

За сутки в России зафиксировали 7 523 случаев коронавируса, всего число заболевших достигло 1 141 571 случаев.

За сутки выписали 6 004 человек, за весь период — 940 150. Умерли за сутки 169 человек, за весь период — 20 225.