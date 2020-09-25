В зале рязанского МКЦ установили новые кресла

Их закупили на средства, выделенные РНПК.

В зале рязанского МКЦ установили новые мягкие кресла с современными сидениями и гравитационным механизмом возврата в вертикальное положение. Их закупили на средства, выделенные РНПК.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», оказала МКЦ финансовую помощь в рамках корпоративной программы благотворительности.

Отмечается, что кресла соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, выполнены из экологически чистых и безопасных для здоровья людей качественных материалов с подтверждением соответствующими сертификатами. Всего в МКЦ установили 671 кресло и 2 четырехместные секции по бокам зала.

РНПК активно участвует в развитии региона. В 2020 году помощь также получили два детсада №88 и 75, где выполнили ремонт в группах, областной клинический перинатальный центр и областная детская клиническая больница имени Дмитриевой, для которых закупили медоборудование.

Кроме того, нефтезавод передал медработникам 5 600 комбинезонов марок DuPont и Rumax. Средства также передали Окскому природному заповеднику на строительство новой водонапорной башни.

Регулярно компания помогает жителям поселкам Турлатово Рязанского района, учреждениям образования и культуры города.