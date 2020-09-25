Рязанец задолжал банку миллион и лишился автомобиля

Машина находится в залоге у банка.

В среду, 23 сентября, приставы арестовали автомобиль рязанца из-за задолженности банку на сумму в 940 тысяч 483 рубля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина взял кредит в банке и не выплатил его. На должника в сентябре 2020 года завели исполнительское производство и в присутствии понятых наложили арест на Volkswagen Polo 2018 года выпуска.

Машина находится в залоге у банка, который оценил его в 620 тысяч рублей.