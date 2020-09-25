Минздрав предупредил о плачевных последствиях массового отказа от масок

Тенденция вызвала обеспокоенность медиков.

Минздрав России предупредил, что массовый отказ от масок может повлиять на увеличение случаев коронавируса в стране. Такая тенденция вызвала обеспокоенность медиков, сообщило РИА Новости со ссылкой на главного инфекциониста Минздрава России Владимира Чуланова.

Он уточнил, что подъем заболеваемости, который наблюдается сейчас в России, ожидался, так как вновь сформировались рабочие и учебные коллективы, соответственно выросла нагрузка на транспортную систему, кроме того, большое количество россиян перемещалось между регионами во время отпусков, что способствовало распространению вируса.

Специалист напомнил о важности соблюдать меры индивидуальной профилактики — обязательно носить маски в общественных местах, тщательно мыть руки, воздерживаться от посещения массовых мероприятий, избегать близкого контакта с людьми с признаками респираторной инфекции, а также соблюдать социальную дистанцию.