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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 26-27 сентября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В клубе Fabrika 26 и 27 сентября пройдет Фестиваль уличного кино — ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, который проходит на улицах, стадионах и центральных площадях страны с 2014 года.

На палубе «Старого города» возле паба «Бристоль» 26 сентября выступит группа «Баттерфляй». Клуб Deep приглашает 26 сентября на ставшую уже традиционной вечеринку «Студзавет».

В концертном зале филармонии 27 сентября состоится выступление Театра музыки и поэзии Елены Камбуровой с программой «Мой Окуджава». В салоне «Кухниспаркс» 27 сентября пройдет фестиваль-конкурс «Звуколет», который ранее назывался «Свободным микрофоном».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».