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Выяснилось, почему рязанцу в «Премьере» стало плохо
Скорая прибыла на место через 40 минут после вызова.

Очевидцы рассказали, почему рязанцу стало плохо в ТРЦ «Премьер». По их словам, молодой человек выпил энергетик, а в этот момент во рту у него находился снюс [жевательный табак], который он случайно проглотил.

«На фудкорте он был один. Куртку с него сняли ребята, которые оказывали первую помощь», — отметили очевидцы.

Они также рассказали, что скорая прибыла на место через 40 минут после вызова.

Ранее инцидент прокомментировали в полиции.

Фото из группы «Подслушано в Рязани»