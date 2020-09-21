Полиция назвала виновника аварии около «М5 Молла»
Ранее появилось видео с места происшествия.
ДТП около «М5 Молла» спровоцировал водитель Volkswagen. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в субботу, 19 сентября, на трассе М-5 в черте города. По предварительной версии, ВАЗ-2115 под управлением 29-летнего рязанца поворачивала налево, сзади в него врезался микроавтобус Volkswagen, за рулем которого находился 32-летний москвич.
В ДТП пострадал водитель легковушки.
Ранее появилось видео с места происшествия.