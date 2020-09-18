Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой

Согласно прогнозам, сезон в целом будет мягким и снежным.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о погоде этой зимой. Об этом он рассказал в интервью « Комсомольской правде ».

По его словам, в этом году зима будет холоднее предыдущей. Синоптик отметил, что прошлая зима была «рекордно теплой за всю историю».

Тишковец добавил, что грядущая зима не будет суровой.

«Я думаю, что она пройдет под знаком такой мягкой и довольно снежной зимы, превышение по температуре будет незначительным», — сказал специалист.

По его словам, самым теплым месяцем будет февраль. Согласно прогнозам, сезон в целом будет мягким и снежным с умеренными морозами.