\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 17
19°
Пт, 18
12°
Сб, 19
ЦБ USD 75.19 0.26 18/09
ЦБ EUR 88.63 -0.23 18/09
Нал. USD 75 / 76.95 17:36
Нал. EUR 88.55 / 89.3 16:37
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как отличить подарок от взятки?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
Вчера 12:37
3 799
Пища для скандалов. Чем обернулось введение бесплатного питания в ряза...
Журналист РЗН. инфо разбирался, что изменилось в школьн...
15 сентября 14:07
7 871
Маскарадная многопартийность. Как изменится Рязоблдума по итогам выбор...
Из 40 депутатских мест в региональном парламенте 29 пор...
14 сентября 17:50
6 160
Пыль и прибыль. Кому выгоден миф об убыточности рязанского «Водоканала...
После того, как околополитические страсти утихнут, обсу...
11 сентября 17:26
9 602
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Калужанину дали семь с половиной лет за убийство знакомого
Приговор в законную силу не вступил.

В Калуге вынесен приговор 38-летнему мужчине за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщил в среду, 16 сентября, Следственный комитет по Калужской области.

Трагедия произошла 13 февраля 2020 года. Ссожительница калужанина обнаружила в своей квартире труп незнакомого ей мужчины. Больше дома никого не было.

Следователи выяснили, что обвиняемый злоупотреблял спиртным. К нему домой пришел знакомый, в ходе застолья мужчины начали выяснять отношения. Подсудимый нанес знакомому не менее 16 ударов по голове и телу, а затем ушел из квартиры.

Пострадавший скончался в результате тупой травмы тела за два дня до его обнаружения.

Суд назначил калужанину наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.