Калужанину дали семь с половиной лет за убийство знакомого

Приговор в законную силу не вступил.

В Калуге вынесен приговор 38-летнему мужчине за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщил в среду, 16 сентября, Следственный комитет по Калужской области.

Трагедия произошла 13 февраля 2020 года. Ссожительница калужанина обнаружила в своей квартире труп незнакомого ей мужчины. Больше дома никого не было.

Следователи выяснили, что обвиняемый злоупотреблял спиртным. К нему домой пришел знакомый, в ходе застолья мужчины начали выяснять отношения. Подсудимый нанес знакомому не менее 16 ударов по голове и телу, а затем ушел из квартиры.

Пострадавший скончался в результате тупой травмы тела за два дня до его обнаружения.

Суд назначил калужанину наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.