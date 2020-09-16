В Пронском районе погиб дайвер

Следователи проводят проверку.

В Пронском район погиб дайвер. Трагедия произошла вечером во вторник, 15 сентября, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что 51-летний житель Московской области приехал в Новомичуринск со знакомым на подводную рыбалку. Как рассказал спутник погибшего, после очередного погружения тот вовремя не поднялся на поверхность.

Тело москвича подняли из воды, следов криминального характера смерти на нем пока не обнаружили. Причину смерти установят после экспертизы, следователи проводят проверку.