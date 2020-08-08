В аварии в центре Рязани пострадали два человека

ДТП произошло в пятницу, 7 августа в 18.25.

В аварии в центре Рязани пострадали два человека. ДТП произошло в пятницу, 7 августа в 18:25.

На перекрестке улиц Соборная с улицей Ленина столкнулись 22-летний молодой человек на Nissan Terrano и 25-летняя девушка на Renault Sandero.

В результате ДТП пассажирка 57-летняя пассажирка Renault Sandero и водитель Nissan обращались за медпомощью.

Напомним, в пятницу, 7 августа, появилось видео и фото с места аварии.