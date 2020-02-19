Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

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С 1 апреля 2020 года в России проиндексируют социальные пенсии на 6,1%, пишет
Это затронет почти четыре миллиона россиян, из них 3,2 миллиона — получатели социальных пенсий.
Глава Минтруда
Отмечается, что одновременно, исходя из соответствующих размеров соцпенсий, повысят выплаты по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву; участников Великой Отечественной войны; граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и другие.
Социальная пенсия — регулярная госвыплата, которая назначается по старости (65 лет для женщин и 70 — для мужчин), если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для трудовой пенсии. Также социальную пенсию получают инвалиды и дети без кормильца. Средний размер в 2019 году составлял 9266 рублей.
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.