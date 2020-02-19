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15:30, 19 февраля 2020 508
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Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

С 1 апреля 2020 года в России проиндексируют социальные пенсии на 6,1%, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Это затронет почти четыре миллиона россиян, из них 3,2 миллиона — получатели социальных пенсий.

Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что расходы на индексацию составят 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца текущего года.

Отмечается, что одновременно, исходя из соответствующих размеров соцпенсий, повысят выплаты по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву; участников Великой Отечественной войны; граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и другие.

Социальная пенсия — регулярная госвыплата, которая назначается по старости (65 лет для женщин и 70 — для мужчин), если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для трудовой пенсии. Также социальную пенсию получают инвалиды и дети без кормильца. Средний размер в 2019 году составлял 9266 рублей.


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