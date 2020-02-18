В среду в Рязани массово отключат холодную воду

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RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
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В среду, 18 февраля, в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
С 9:00 до 17:00 по следующим адресам: площадь 26 Бакинских комиссаров, дома 3, 7, 6/21, 2/12, улица проезд Речников, дом 19, улица Скоморошинская, дома 14/1, 16, 17, 15, 10, 8, 4 (детский сад №8), 11/58, 9-а, 7-а, 5, 1;
С 9:00 до 16:00 по следующим адресам: улица Островского, дома 23/2, 25, 27, 29, 31, 24, 27 корпус 1, 31 корпус 1, 33, 33 корпус 1 (школа №19 (25), 35/11, 30/9, 44 (школа №33), 44 корпус 1 (детский сад №88), 44 корпус 2 (детский сад №80), 48/77, с 95 по 99 и с корпусами, 51;
улица Островского (от улицы Осипенко до улицы Ленинского Комсомола);
улица Стройкова, дома 63/73, 65, 67, 69, 69 корпус 2 (детский сад №85), 71, с 88 по 94 и с корпусами;
улица Ленинского Комсомола, дома с 89 по 99 и с корпусами;
улица Черновицкая, дома 1/77, 3, 5, 7, 2/79, 4, 6, 10, 13, 18,18-а, 20, 22, 24;
улица Гагарина, дома 81, 83, 83-а, 85, 87;
улица Гоголя, с 34/6 по 58 и с корпусами, 36 корпус 1 (детский сад №99);
улица проезд Гоголя;
улица Школьный переулок;
улица 5-й проезд Осипенко (частный сектор);
улица 6-й проезд Осипенко (частный сектор);
улица 7-й проезд Осипенко (частный сектор);
улица 10-я Линия (частный сектор);
улица 11-я Линия (частный сектор);
улица 12-я Линия (частный сектор);
улица 10-я Линия, дома с 35 по 39 и с корпусами:
улица Осипенко (от улицы 10-я Линия до улицы 14-я Линия).