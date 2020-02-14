В Рязанском районе опрокинулся «Рено», есть пострадавший

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В пятницу, 14 февраля, в Рязанском районе опрокинулся автомобиль. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в селе Поляны вблизи дома №2 на улице Терехина примерно в 11:40.
По предварительной информации, 60-летний местный житель на Renault Logan съехал с дороги и вылетел в кювет.
Мужчина обращался за медицинской помощью.
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