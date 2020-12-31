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Рокотянская поздравила рязанцев с Новым годом
«От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, удачи, благополучия, счастья и радости», — отметила глава города.

Глава Рязани Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Новым годом. Приводим текст ее поздравления полностью:

«Дорогие рязанцы!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Традиционно в декабре принято подводить итоги и строить планы на будущее. 2020-й останется в нашей памяти как непростое время для города, страны, всего мира. Но и назвать уходящий год неудачным для Рязани нельзя: реализованы важные проекты, выполнены все социальные обязательства. В эти сказочные предновогодние дни мы верим, что наступающий 2021-й год обязательно будет легче, радостнее, позволит осуществить все задуманное, исполнит мечты. Пусть в каждой рязанской семье эти самые светлые, самые добрые праздники будут теплыми, семейными, по-настоящему сказочными, пусть они станут ярким началом нового, счастливого периода нашей жизни. Пусть все испытания останутся в прошлом, все загаданные под бой курантов желания обязательно сбудутся! От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, удачи, благополучия, счастья и радости», — отметила глава города.