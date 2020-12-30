Озвучен график работы рязанских поликлиник в новогодние праздники

«Доставка лекарственных препаратов для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих лечение в амбулаторных условиях, будет осуществляться бесперебойно», — подчеркнули в минздраве.

Рязанский минздрав сообщил график работы рязанских поликлиник в новогодние праздники. Так, 2, 3, 9 и 10 января в учреждениях будут работать дежурные врачи, которые смогут оказать экстренную помощь.

4, 5, 6 и 8 января можно будет обратиться на прием к врачам-терапевтам и врачам-специалистам и получить как плановую, так и неотложную медицинскую помощь. Также должна функционировать лабораторная служба.

«Доставка лекарственных препаратов для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих лечение в амбулаторных условиях, будет осуществляться бесперебойно», — подчеркнули в минздраве.

На вопросы пациентов ответят дежурные регистраторы по телефонам, указанным на сайтах поликлиник. Также можно позвонить на единый номер 122.