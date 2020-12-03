Заработать миллиард или спасти мир? Тест, который раскроет ваш потенциал
Вместе с платформой АНО «Россия — страна возможностей» мы подготовили для вас интересный тест. Ответьте на вопросы — и узнайте, какие качества вам нужно развить, чтобы остаться в истории.
Говорят, чтобы прийти к успеху, нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Но где оно и как туда попасть? Вместе с платформой «Россия — страна возможностей» мы подготовили для вас интересный тест. Ответьте на вопросы — и узнайте, какие качества вам нужно развить, чтобы остаться в истории. Участие во всех проектах бесплатное.
Пройти тест можно в нашем разделе «Публикации».