Путин сделает прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин принял решение вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что скоро президент сам расскажет об этом.
Президент России Владимир Путин принял решение вакцинироваться от COVID-19. Об этом
Он отметил, что скоро президент сам расскажет о принятом решении.
«Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — пояснил Песков в программе «Москва. Кремль Путин».
Песков не стал комментировать намерения дочери президента войти в группу добровольцев для тестирования вакцины. По его словам, это личное жизненное пространство Путина.