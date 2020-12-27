Путин сделает прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин принял решение вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что скоро президент сам расскажет об этом.

Президент России Владимир Путин принял решение вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире «России 1».

Он отметил, что скоро президент сам расскажет о принятом решении.

«Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — пояснил Песков в программе «Москва. Кремль Путин».

Песков не стал комментировать намерения дочери президента войти в группу добровольцев для тестирования вакцины. По его словам, это личное жизненное пространство Путина.