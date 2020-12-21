В Рязани нашли завод-призрак по производству мяса

В адрес организации ООО «Мясное подворье», расположенного в Рязани с московских предприятий (ООО «Океанфиш, ООО «Бистфром»), с ноября по декабрь 2020 года поступило около 50 тонн замороженной и охлажденной говядины. Из сырья рязанское предприятие произвело замороженную говядину, которую позже отправили в ООО «Алрус» (Московская область).

В Рязани нашли предприятие-призрак по производству мяса. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты установили, что в адрес организации ООО «Мясное подворье», расположенного в Рязани с московских предприятий (ООО «Океанфиш, ООО «Бистфром»), с ноября по декабрь 2020 года поступило около 50 тонн замороженной и охлажденной говядины.

Согласно электронным ветеринарным сопроводительным документам, из сырья рязанское предприятие произвело замороженную говядину, которую позже отправили в ООО «Алрус» (Московская область).

Сотрудники управления Россельхознадзора выехали на место и не подтвердили факт какой-либо деятельности. Площадку исключили из системы «Цербер».

Информацию направили в правоохранительные органы, а также в управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Учетную запись уполномоченного лица ООО «Мясное подворье» аннулировали в системе «ВетИС».