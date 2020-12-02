ВОЗ ужесточила рекомендацию по ношению масок
Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах.
Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах,
По словам Харрис, следует обязательно носить маски в местах без достаточной вентиляции вне зависимости, можно ли там соблюдать социальную дистанцию или нет.
Маски рекомендовали постоянно носить во всех общественных местах, включая вузы и школы.