ВОЗ ужесточила рекомендацию по ношению масок

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters .

По словам Харрис, следует обязательно носить маски в местах без достаточной вентиляции вне зависимости, можно ли там соблюдать социальную дистанцию или нет.

Маски рекомендовали постоянно носить во всех общественных местах, включая вузы и школы.