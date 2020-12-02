Рязанец на «Киа» сбил перебегавшего дорогу ребенка
В среду, 2 декабря, около дома 5 по улице Октябрьской произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В среду, 2 декабря, около дома 5 по улице Октябрьской произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, примерно в 15:30 11-летний ребенок выбежал из-за стоящего автомобиля, чтобы пересечь дорогу в неположенном месте. 40-летний рязанец на Kia Spectra сбил пешехода.
Ребенок получил травмы, с которыми его госпитализировали.