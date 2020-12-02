Правительство утвердило выплаты студентам-медикам за борьбу с COVID-19

Студенты получат деньги в ноябре-декабре за прохождение практики в условиях пандемии. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.

Правительство утвердило выплаты студентам медицинских колледжей и вузов за борьбу с COVID-19. Они получат деньги в ноябре-декабре за прохождение практики в условиях пандемии. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.

Студентам вузов выплатят по десять тысяч, студентам колледжей — по семь тысяч.