Правительство утвердило выплаты студентам-медикам за борьбу с COVID-19
Студенты получат деньги в ноябре-декабре за прохождение практики в условиях пандемии. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.
Правительство утвердило выплаты студентам медицинских колледжей и вузов за борьбу с COVID-19. Они получат деньги в ноябре-декабре за прохождение практики в условиях пандемии. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.
Студентам вузов выплатят по десять тысяч, студентам колледжей — по семь тысяч.