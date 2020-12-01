Под Рязанью пропал 52-летний мужчина
О мужчине ничего неизвестно с 23 ноября 2020 года. Всех, кому известно о пропавшем, попросили сообщать по номерам 8 8800 700 54 52 или 112.
В деревне Перекаль Рыбновского района Рязанской области пропал 52-летний Вячеслав Заикин. Об этом сообщили в группе поискового отряда «
О мужчине ничего неизвестно с 23 ноября 2020 года.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые. Был одет: темная шапка, темно-синяя куртка с оранжевыми вставками, темно-синие джинсы, черные ботинки.
Всех, кому известно о пропавшем, попросили сообщать по номерам 8 8800 700 54 52 или 112.