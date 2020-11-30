В Москве на детской площадке мальчик убил палкой своего брата
В Москве 29 ноября на детской площадке семилетний мальчик ударил старшего брата палкой, ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В Москве на детской площадке семилетний мальчик ударил старшего брата палкой, ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает 30 ноября РЕН ТВ.
Трагедия произошла накануне днем на детской площадке во Врачебном проезде. Мальчик случайно ударил своего десятилетнего брата во время игры. Ребенка отвезли в больницу с травмами, он перенес клиническую смерть. Врачам не удалось спасти пострадавшего.