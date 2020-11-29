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Доктор Мясников предрек новую эпидемию с большой смертностью
По его словам, миру грозит именно птичий или свиной грипп. «Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас… В том же Китае первая мутация от птиц и свиней регистрируется постоянно, до беды один шаг!» — подчеркнул Мясников.

Доктор Мясников предрек новую эпидемию с большой смертностью. Об этом главврач московской горбольницы, телеведущий написал в своем Телеграм канале. Мясников заявил, что люди не готовы к эпидемиям, походим на COVID-19. «Если придет вирус со смертностью 35-40 процентов, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей. Я к тому, что нужно сейчас сконцентрировать силы всех ученых именно на создании такой вакцины», — написал доктор. По его словам, миру грозит именно птичий или свиной грипп.

«Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас… В том же Китае первая мутация от птиц и свиней регистрируется постоянно, до беды один шаг!» — подчеркнул Мясников.