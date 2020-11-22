В Рязани открыли горячую линию по тестам на коронавирус
Телефонные звонки начали принимать с 21 ноября. Специалисты проконсультируют рязанцев по вопросам, связанным с тестированием на коронавирус, срокам исполнения и выдаче результатов.
В Рязани открыли горячую линию по тестам на коронавирус, сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.
Телефонные звонки начали принимать с 21 ноября.
Специалисты проконсультируют рязанцев по вопросам, связанным с тестированием на коронавирус, срокам исполнения и выдаче результатов.
Задать свои вопросы можно по телефонам:
- Управление Роспотребнадзора по Рязанской области — 8-800-100-22-62 (ежедневно с 10:00 до 17:00);
- 92-98-08 с 10:00 до 17:00 в рабочие дни (понедельник — четверг); с 10:00 до 16:45 (пятница);
- выходные и праздничные дни 92 98 07 с 9:00 до 15:00.
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» по телефону: 25-32-06 в рабочие дни с 9:00 до 16:00.