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В Рязани открыли горячую линию по тестам на коронавирус
Телефонные звонки начали принимать с 21 ноября. Специалисты проконсультируют рязанцев по вопросам, связанным с тестированием на коронавирус, срокам исполнения и выдаче результатов.

В Рязани открыли горячую линию по тестам на коронавирус, сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Телефонные звонки начали принимать с 21 ноября.

Специалисты проконсультируют рязанцев по вопросам, связанным с тестированием на коронавирус, срокам исполнения и выдаче результатов.

Задать свои вопросы можно по телефонам:

  • Управление Роспотребнадзора по Рязанской области — 8-800-100-22-62 (ежедневно с 10:00 до 17:00);
  • 92-98-08 с 10:00 до 17:00 в рабочие дни (понедельник — четверг); с 10:00 до 16:45 (пятница);
  • выходные и праздничные дни 92 98 07 с 9:00 до 15:00.
  • ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» по телефону: 25-32-06 в рабочие дни с 9:00 до 16:00.