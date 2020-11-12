В аварии с автобусом и «Волгой» в Касимове пострадал человек

ДТП произошло в четверг, 12 ноября, в 7.30 на перекрестке улицы Комарова и улицы ВЛКСМ. По словам водителя «ПАЗика», «Волга» выезжала со второстепенной улицы Комарова и не уступила дорогу.

В аварии с рейсовым автобусом и «Волгой» в Касимове пострадал человек. Об этом сообщает издательство «Пресса».

ДТП произошло в четверг, 12 ноября, в 7.30 на перекрестке улицы Комарова и улицы ВЛКСМ. По словам водителя «ПАЗика», «Волга» выезжала со второстепенной улицы Комарова и не уступила дорогу.

Водителя «Волги» госпитализировали.

Пассажиры и водитель «ПАЗика» не пострадали.