В Рязани ищут пропавшего неделю назад мужчину

В Рязани ищут 38-летнего Кирилла Игоревича Андрианова. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт». В последний раз мужчину видели 3 ноября, с тех пор его местонахождение неизвестно.

В Рязани ищут 38-летнего Кирилла Игоревича Андрианова. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В последний раз мужчину видели 3 ноября, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 179 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные с проседью, глаза карие.

Был одет: темно-синий пуховик, темно-синие брюки, черные ботинки.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52, 112.