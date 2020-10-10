Пьяный австралиец по ошибке выиграл состояние
Мужчина выпил с друзьями, а потом сделал ставку.
Житель австралийского города Ньюкасл, штат Новый Южный Уэльс, по ошибке выиграл состояние на скачках. Об этом со ссылкой на News.com.au передает
Мужчина выпил с друзьями, а потом сделал ставку. Оказалось, что поставил он в десять раз больше, чем планировал — не 600, а 6000 австралийских долларов. В рублях это 334,7 тысячи.
В результате австралиец получил крупный выигрыш — 621,8 тысячи австралийских долларов.
Если перевести в рубли, мужчина стал обладателем 34,6 млн.