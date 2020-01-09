Полиция разыскивает водителя, сбившего пенсионерку в Касимовском районе

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Фото: УМВД по Рязанской области
Полиция разыскивает водителя, который сбил пенсионерку в Касимовском районе. ДТП произошло в 17:15 3 января в деревне Лазарево, сообщила
По предварительной информации, 75-летняя женщина находилась на дороге, когда на нее наехала машина. Автомобиль скрылся с места происшествия, а потерпевшая скончалась от полученных травм.
Личность водителя устанавливают.
Ранее внучка погибшей просила
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.