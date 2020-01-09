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12:31, 9 января 2020 196
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Полиция разыскивает водителя, сбившего пенсионерку в Касимовском районе

Полиция разыскивает водителя, сбившего пенсионерку в Касимовском районе

Фото: УМВД по Рязанской области

Полиция разыскивает водителя, который сбил пенсионерку в Касимовском районе. ДТП произошло в 17:15 3 января в деревне Лазарево, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 75-летняя женщина находилась на дороге, когда на нее наехала машина. Автомобиль скрылся с места происшествия, а потерпевшая скончалась от полученных травм.

Личность водителя устанавливают.

Ранее внучка погибшей просила откликнуться очевидцев ДТП.


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