Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

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При пожаре в Подмосковье погибли восемь человек. ЧП произошло в деревне Нестерово в Раменском районе во вторник, 7 января. Об этом пишут
Общая площадь пожара составила 240 квадратных метров, сейчас сгоревшие конструкции разбирают.
Ранее сообщалось о шестерых погибших и одном пострадавшем, которого госпитализировали в больницу.
По предварительной информации, погибшие и пострадавший - граждане Таджикистана.
Фото ГУ МЧС по Московской области
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.