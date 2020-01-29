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8:38, 29 января 2020 135
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С начала года на пожарах погибли 11 рязанцев — МЧС

С начала года на пожарах погибли 11 рязанцев — МЧС

С начала года на пожарах погибли 11 рязанцев. Об этом 28 января сообщил на пресс-конференции начальник ГУ МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов.

Также он подчеркнул, что с 1 по 26 января в Рязанской области произошло 85 пожаров, а за последние пять лет при пожарах погибло 368 человек, в том числе 41 инвалид.

«Несмотря на снижение общего количества пожаров в текущем году, увеличилось количество пожаров с гибелью людей, в том числе инвалидов, нуждающихся в социальной поддержке на дому» — сказал начальник регионального МЧС.

Кроме того, Филиппов привел примеры, когда возгорание происходило по причине неосторожного обращения с огнем.

«Сигарета, которая попала на газету, постельное белье и другие горючие материалы, за считанные минуты вызывает их тление, как следствие, спящий человек, особенно находящийся в состоянии опьянения, задыхается», — сообщил начальник ГУ МЧС по Рязанской области.


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