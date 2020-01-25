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В Дашково-Песочне ВАЗ-2110 протаранил несколько машин на парковке. Об этом сообщили в
По словам очевидцев, недалеко от больницы №11 молодой человек влетел в припаркованный Renault Logan, которого отбросило в Kia Rio.
На кадрах видно, что автомобили получили повреждения.
Официальной информации о произошедшем нет.
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