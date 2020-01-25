Синоптики рассказали о прогремевшей грозе в Рязанской области

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В субботу, 25 января, из-за прохождения холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, в Рязанской области прогремела гроза. Об этом сообщил портал «
С 16:10 по 18:10 с помощью измерительного комплекса локации гроз WWLLN (World Wide Location Network) зафиксировали сериюиз 15-ти молниевых разрядов.
Грозовые засечки отмечались в треугольнике трех областей центральной России — Московской, Владимирской и Рязанской.
«Согласно климатическим наблюдениям, такое редкое явление, как гроза в январе, в регионе бывает не чаще одного раза в десять лет», — говорится в сообщении.
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