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22:00, 25 января 2020 75
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Синоптики рассказали о прогремевшей грозе в Рязанской области

Синоптики рассказали о прогремевшей грозе в Рязанской области

В субботу, 25 января, из-за прохождения холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, в Рязанской области прогремела гроза. Об этом сообщил портал «Метеовести».

С 16:10 по 18:10 с помощью измерительного комплекса локации гроз WWLLN (World Wide Location Network) зафиксировали сериюиз 15-ти молниевых разрядов.

Грозовые засечки отмечались в треугольнике трех областей центральной России — Московской, Владимирской и Рязанской.

«Согласно климатическим наблюдениям, такое редкое явление, как гроза в январе, в регионе бывает не чаще одного раза в десять лет», — говорится в сообщении.


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