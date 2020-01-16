В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале

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Россиянам пообещали 50-градусные морозы в феврале. Передает «
«Ненормированной погода в феврале будет на востоке Эвенкии (Восточная Сибирь). Температура ожидается ниже нормы — возможны по ночам 50-градусные морозы», — отметила Паршина.
На Среднем Урале температуры понизятся до минус 20-24 градусов. В Пермском крае ожидается 22 градуса ниже нуля. Также в Челябинской и Тюменской областях ночью температура опустится до минус 26-29 градусов.
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