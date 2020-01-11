Мэрия Рязани отчиталась об уборке города во время снегопада

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Фото: Администрация Рязани
Мэрия Рязани
Сейчас на дорогах работают 22 пескорасбрасывателя. Еще одна единица техники и пять тракторов-щеток очищают тротуары.
Дороги, тротуары и остановки посыпают пескосоляной смесью и реагентами.
Руководитель Дирекции благоустройства города Андрей Шестопалов отметил, вечером с улиц продолжат вывозить снег. К работам привлекут четырех подрядчиков.
«В первую очередь, снег будет убираться на дорогах, по которым проходят маршруты общественного транспорта», — сказал он.
Шестопалов попросил водителей не оставлять машины на обочинах.
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.