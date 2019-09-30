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17:45, 30 сентября 2019 98
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Владимир Киселев побывал на заводе «Русклимат» в Киржаче

Владимир Киселев побывал на заводе «Русклимат» в Киржаче

В понедельник, 30 сентября, Владимир Киселев побывал на заводе «Русклимат» в Киржаче. Председатель владимирского заксобрания обсудил с руководством холдинга сотрудничество, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Крупный промышленный кластер инженерных, климатических систем и электроники в Киржаче запустили в 2014 году. Сейчас технопарк «ИКСЭл» (структура «Русклимата» во Владимирской области) считают одним из самых эффективных в России.

В прошлом году холдинг вложил в новое производство климатического оборудования на базе промкластера «ИКСЭл» более миллиарда рублей и создал 150 рабочих мест. Всего же численность работников технопарка превышает две тысячи человек.

«Завод „Royal Thermo Campo Di Calore“, открытый „Русклиматом“ в Киржаче, — пожалуй, крупнейший в Европе и не имеющий аналогов по технологичной оснащенности, — пояснили в региональном заксобрании. — Кроме того, в небольшом городке Владимирской области размещен производственный филиал Ижевского завод тепловой техники, производственное объединение VentEngMach, специализирующееся на кондиционерах, вентиляционных системах и системах отопления».

Председатель совета директоров торгово-производственного холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко рассказал Владимиру Киселеву о создании нового предприятия по производству теплообменников. Предполагается, что в 2020—2021 годах там появятся500 высококвалифицированных рабочих мест.

«Мы обсудили возможность продления налоговых преференций в связи с планами компании по открытию новых производств, — уточнил спикер облпарламента. — Еще одна тема наших переговоров касалась намерений „Русклимата“ начать строительство жилья для своих сотрудников. От областной власти требуется помощь с площадками и коммуникациями для этих строек».

Киселев отметил, что властям нужно приложить все усилия к тому, чтобы увеличить число подобных производств.

«Это и новые высокотехнологичные рабочие места, и новая инфраструктура — жилье, социальная сфера, и развитие экономики нашей области», — констатировал он.


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