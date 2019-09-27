В Калуге пропала 82-летняя пенсионерка

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В Калуге пропала 82-летняя Нина Романова. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «
Пенсионерка вышла из дома в четверг, 26 сентября, и не вернулась.
Всех, кто видел пропавшую, просят позвонить по телефонам:
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