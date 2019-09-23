Во Владимире пьяные подростки угнали «десятку» и врезались в дерево

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Во Владимире пьяные подростки угнали «десятку». В отношении 15 и 16-летнего подростков и их 19-летнего приятеля возбудили уголовное дело. Об этом сообщила
Установлено, что ночью 30 июля несовершеннолетние с приятелем выпивали в общественном месте. На улице Доватора они обнаружили «ВАЗ-2110» и решили покататься по горду. После этого подростки врезались в дерево и скрылись с места.
По данным следствия, подростки, воспитывающиеся в неблагополучных семьях, состоят на различных учетах, привлекались к административной и уголовной ответственности. Оба школьника наблюдаются в наркодиспансере.
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