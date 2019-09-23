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В выходные на рязанских ярмарках продали 17 тонн картофеля. В субботу, 21 сентября, местные производители торговали на 336 местах, сообщил
Всего продали:
Напомним, с 28 сентября ярмарку выходного дня
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