Директора тамбовской строительной фирмы подозревают во взяточничестве

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В Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего директора фирмы, которого подозревают во взяточничестве. Об этом сообщила
По версии следствия, коммерческий директор строительной фирмы в своем кабинете передал сотруднику МЧС 30 тысяч рублей за составление проверочных мероприятий акта о соответствии требованиям, необходимым для получения лицензии на деятельность по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Сотрудник отказался от взятки. Преступление выявили при участии ГУ СБ МЧС России и ФСБ России по Тамбовской области.
Следователи собирают доказательства. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.