В Гусь-Хрустальном открыли многофункциональную игровую площадку

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В пятницу, 13 сентября, на набережной городского озера в Гусь-Хрустальном открылась многофункциональная игровая площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом. Об этом сообщил
Объект площадью 800 квадратных метров возвели в рамках реализации нацпроекта «Демография». Он включает в себя гимнастическую и игровую спортивную зоны с искусственным покрытием, на котором дети смогут сыграть в мини-футбол, баскетбол, гандбол. Отдельную зону отвели под гимнастические снаряды.
Стоимость проекта составила 4,9 миллионов рублей.
В церемонии открытия приняли участие глава города, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Соколов и депутат фракции «Единая Россия» в заксобрании Владимирской области Михаил Максюков.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.