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10:06, 18 сентября 2019 46
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В Гусь-Хрустальном открыли многофункциональную игровую площадку

В Гусь-Хрустальном открыли многофункциональную игровую площадку

В пятницу, 13 сентября, на набережной городского озера в Гусь-Хрустальном открылась многофункциональная игровая площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом. Об этом сообщил сайт регионального отделения «Единой России».

Объект площадью 800 квадратных метров возвели в рамках реализации нацпроекта «Демография». Он включает в себя гимнастическую и игровую спортивную зоны с искусственным покрытием, на котором дети смогут сыграть в мини-футбол, баскетбол, гандбол. Отдельную зону отвели под гимнастические снаряды.

Стоимость проекта составила 4,9 миллионов рублей.

В церемонии открытия приняли участие глава города, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Соколов и депутат фракции «Единая Россия» в заксобрании Владимирской области Михаил Максюков.


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