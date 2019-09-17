Жители села Гатиха Владимирской области поблагодарили единороссов за ремонт дороги

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В четверг, 12 сентября, в селе Пенкино Камешковского района депутаты «Единой России» встретились с населением. Об этом сообщил
Прием граждан провели руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Картухин и первый заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат законодательного собрания Владимирской области Юрий Федоров.
Местные жители подняли вопросы о ремонте и строительстве дорог, ремонте домов культуры, газификации домов в деревне Дворики, спиле аварийных деревьев.
Староста деревни Дворики поинтересовалась, будет ли сделано освещение вдоль трассы М7. Глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский пояснил, что вопрос с освещением будет решен до конца 2019 года.
Приехавшие из села Гатиха жители поблагодарили депутатов за отремонтированную дорогу. Сельчане рассказали, что к ним очень редко ходит автобус. Из-за этого местным жителям трудно добираться до больницы.
Жительница села Пенкино поблагодарила главу администрации за строительство нового туалета для детей в учреждении культуры и попросила, чтобы теперь им сделали освещение на участке дороги, прилегающей к ДК. Также на встрече обсудили строительство детской площадки и нового ФАПа.
Всего на прием пришли девять человек. Отмечается, что по каждому вопросу желающие получили консультацию. Решение отдельных проблем депутаты взяли на личный контроль.
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