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17:37, 17 сентября 2019 102
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Жители села Гатиха Владимирской области поблагодарили единороссов за ремонт дороги

Жители села Гатиха Владимирской области поблагодарили единороссов за ремонт дороги

В четверг, 12 сентября, в селе Пенкино Камешковского района депутаты «Единой России» встретились с населением. Об этом сообщил сайт владимирского отделения партии.

Прием граждан провели руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Картухин и первый заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат законодательного собрания Владимирской области Юрий Федоров.

Местные жители подняли вопросы о ремонте и строительстве дорог, ремонте домов культуры, газификации домов в деревне Дворики, спиле аварийных деревьев.

Староста деревни Дворики поинтересовалась, будет ли сделано освещение вдоль трассы М7. Глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский пояснил, что вопрос с освещением будет решен до конца 2019 года.

Приехавшие из села Гатиха жители поблагодарили депутатов за отремонтированную дорогу. Сельчане рассказали, что к ним очень редко ходит автобус. Из-за этого местным жителям трудно добираться до больницы.

Жительница села Пенкино поблагодарила главу администрации за строительство нового туалета для детей в учреждении культуры и попросила, чтобы теперь им сделали освещение на участке дороги, прилегающей к ДК. Также на встрече обсудили строительство детской площадки и нового ФАПа.

Всего на прием пришли девять человек. Отмечается, что по каждому вопросу желающие получили консультацию. Решение отдельных проблем депутаты взяли на личный контроль.


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