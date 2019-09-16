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Во вторник, 17 сентября, в Камешковском районе Владимирской области откроется обновленный дом культуры поселка имени Кирова. Об этом сообщил
Ремонт дома культуры провели при поддержке департамента культуры областной администрации. На работы выделили более 9 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов.
На эти деньги обновили фасад, заменили электропроводку, пожарную сигнализацию, установили видеонаблюдение по периметру здания.
Также отремонтировали музей народного промысла. Около ДК появились спортивная и детская площадки.
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