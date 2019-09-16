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14:14, 16 сентября 2019 122
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В Камешковском районе Владимирской области откроется обновленный дом культуры

В Камешковском районе Владимирской области откроется обновленный дом культуры

Во вторник, 17 сентября, в Камешковском районе Владимирской области откроется обновленный дом культуры поселка имени Кирова. Об этом сообщил сайт администрации региона.

Ремонт дома культуры провели при поддержке департамента культуры областной администрации. На работы выделили более 9 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

На эти деньги обновили фасад, заменили электропроводку, пожарную сигнализацию, установили видеонаблюдение по периметру здания.

Также отремонтировали музей народного промысла. Около ДК появились спортивная и детская площадки.


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